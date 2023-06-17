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150 тонн гумпомощи отправили из Харькова в Херсон: и это еще не конец

Общество 14:52   17.06.2023
Виктория Яковенко
150 тонн гумпомощи отправили из Харькова в Херсон: и это еще не конец

В Харькове собрали 150 тонн гумпомощи жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Я горжусь нашими харьковчанами, горжусь нашими людьми, которые выстроились в очереди, приносили и медикаменты, и продукты питания длительного хранения, и воду, и вещи. Мы сейчас отправили 150 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область. Мы в тесном контакте с Херсонской ОВА. На следующей неделе мы тоже отправим гуманитарную помощь. Мы отправили помпы, отправили специальное оборудование», — сообщил в эфире нацмарафона харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 14:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове собрали 150 тонн гумпомощи жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.".