150 тонн гумпомощи отправили из Харькова в Херсон: и это еще не конец

В Харькове собрали 150 тонн гумпомощи жителям Херсона, пострадавшим от последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

«Я горжусь нашими харьковчанами, горжусь нашими людьми, которые выстроились в очереди, приносили и медикаменты, и продукты питания длительного хранения, и воду, и вещи. Мы сейчас отправили 150 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область. Мы в тесном контакте с Херсонской ОВА. На следующей неделе мы тоже отправим гуманитарную помощь. Мы отправили помпы, отправили специальное оборудование», — сообщил в эфире нацмарафона харьковский городской голова Игорь Терехов.