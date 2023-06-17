150 тонн гумдопомоги відправили з Харкова до Херсона: і це ще не кінець

У Харкові зібрали 150 тонн гумдопмоги мешканцям Херсонщини, які постраждали від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Я пишаюсь нашими харків’янами, пишаюся нашими людьми, які вишикувалися у черги, приносили і медикаменти, і продукти харчування тривалого зберігання, і воду, і речі. Ми зараз відправили 150 тонн гуманітарної допомоги на Херсонщину. Ми у тісному контакті з Херсонською ОВА. На наступному тижні ми теж будемо відправляти гуманітарну допомогу. Ми відправили помпи, відправили спеціальне обладнання», – повідомив в етері нацмарафону харківський міський голова Ігор Терехов.