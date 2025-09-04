Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом

Події 15:48   04.09.2025
Вікторія Яковенко
Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом Фото: Дмитро Брижинський

Вибух пролунав на Чернігівщині близько 15:00.

О 14:53 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що ракетний удар зафіксували в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Вже відомо про одного загиблого та двох поранених.

Пізніше Брижинський повідомив, що ракетний удар армія РФ завдала по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.

Читайте також: «Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом
Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом
04.09.2025, 15:48
«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані
«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані
04.09.2025, 15:25
Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України
Шість «червоних» дипломів: харків’янин встановив рекорд України
04.09.2025, 14:19
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
04.09.2025, 07:26
На Харківщині ввели карантин: у загиблої кози підтвердили сказ
На Харківщині ввели карантин: у загиблої кози підтвердили сказ
04.09.2025, 13:45
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
04.09.2025, 12:05

Новини за темою:

20:35
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” влучив по території навчального закладу
22:20
У Харкові пролунав вибух: над містом фіксували “шахед” (відео)
13:12
Вибух на Харківщині: 19-річному хлопцю відірвало руку
12:13
Атака на Кременчук: куди цілили росіяни, мер попередив про небезпеку (фото)
23:37
В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав на Чернігівщині близько 15:00.".