Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом

Вибух пролунав на Чернігівщині близько 15:00.

О 14:53 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що ракетний удар зафіксували в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Вже відомо про одного загиблого та двох поранених.

Пізніше Брижинський повідомив, що ракетний удар армія РФ завдала по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.