Співробітників гуманітарної місії з розмінування атакувала РФ під Черніговом
Фото: Дмитро Брижинський
Вибух пролунав на Чернігівщині близько 15:00.
О 14:53 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що ракетний удар зафіксували в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
Вже відомо про одного загиблого та двох поранених.
Пізніше Брижинський повідомив, що ракетний удар армія РФ завдала по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.
4 Вересня 2025 в 15:48
