Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом

Взрыв раздался в Черниговской области около 15:00.

В 14:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский уточнил, что ракетный удар зафиксировали в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Уже известно об одном погибшем и двух раненых.

Позже Брижинский сообщил, что ракетный удар армия РФ нанесла по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.