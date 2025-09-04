Live
Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом

Происшествия 15:48   04.09.2025
Виктория Яковенко
Взрыв раздался в Черниговской области около 15:00.

В 14:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский уточнил, что ракетный удар зафиксировали в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

Уже известно об одном погибшем и двух раненых.

Позже Брижинский сообщил, что ракетный удар армия РФ нанесла по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.

Виктория Яковенко
