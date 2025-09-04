Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом
Фото: Дмитрий Брижинский
Взрыв раздался в Черниговской области около 15:00.
В 14:53 в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский уточнил, что ракетный удар зафиксировали в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.
Уже известно об одном погибшем и двух раненых.
Позже Брижинский сообщил, что ракетный удар армия РФ нанесла по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.
Читайте также: «Их встретили дроны»: «скорая» не смогла забрать раненых из Казачьей Лопани
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: взрыв, гуманитарная, чернигов, Черниговщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сотрудников гуманитарной миссии по разминированию атаковала РФ под Черниговом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 15:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв раздался в Черниговской области около 15:00.".