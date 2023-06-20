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«Тепломережі» відправили генератори та воду колегам з Херсона (фото)

Суспільство 15:36   20.06.2023
Вікторія Яковенко
«Тепломережі» відправили генератори та воду колегам з Херсона (фото) Фото: Харківська міськрада

КП «Харківські теплові мережі» сьогодні, 20 червня, відправило ще одну партію гуманітарного вантажу для МКП «Херсонтеплоенерго», розповіли в Харківській міськраді. 

Як повідомили на підприємстві, зараз у постраждалому регіоні триває боротьба з наслідками підтоплення. Тому до Херсона відправили теплові гармати для просушки приміщень, питну воду та великі місткості для неї, генератори, плівку, харчові продукти тривалого зберігання.

За словами директора ТЕЦ-3 Ігоря Тюпи, допомога від колег та звичайних громадян із різних куточків України дає не лише матеріальну, а й моральну підтримку постраждалим.

Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від ХТМ вирушила до Херсона 7 червня. Після консультацій із херсонськими колегами комунальники зібрали другий пакет допомоги.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» сьогодні, 20 червня, відправило ще одну партію гуманітарного вантажу для МКП «Херсонтеплоенерго», розповіли в Харківській міськраді. ".