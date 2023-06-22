Прокуратура требует КП привести в порядок три укрытия в Дергачах
Фото: Харьковская областная прокуратура
В городе Дергачи Харьковской области прокуратура требует привести в надлежащее техническое состояние три укрытия, которые суммарно рассчитаны почти на 2000 человек.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в городе Дергачи находятся три укрытия, которые в условиях военной агрессии РФ против Украины, не используются. Пока защитные сооружения не отвечают требованиям законодательства.
По результатам проверки в укрытиях были установлены многочисленные нарушения требований Кодекса гражданской защиты. Защитные сооружения находятся на балансе КП «Дергачикоммунсервис» Дергачевского горсовета.
Так что прокуратура подала в суд три админиска с требованием к КП привести укрытие в надлежащее состояние.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области прокуратура требует привести в надлежащее техническое состояние три укрытия, которые суммарно рассчитаны почти на 2000 человек.".