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Прокуратура требует КП привести в порядок три укрытия в Дергачах

Общество 13:03   22.06.2023
Виктория Яковенко
Прокуратура требует КП привести в порядок три укрытия в Дергачах Фото: Харьковская областная прокуратура

В городе Дергачи Харьковской области прокуратура требует привести в надлежащее техническое состояние три укрытия, которые суммарно рассчитаны почти на 2000 человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в городе Дергачи находятся три укрытия, которые в условиях военной агрессии РФ против Украины, не используются. Пока защитные сооружения не отвечают требованиям законодательства.

По результатам проверки в укрытиях были установлены многочисленные нарушения требований Кодекса гражданской защиты. Защитные сооружения находятся на балансе КП «Дергачикоммунсервис» Дергачевского горсовета.

Так что прокуратура подала в суд три админиска с требованием к КП привести укрытие в надлежащее состояние.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области прокуратура требует привести в надлежащее техническое состояние три укрытия, которые суммарно рассчитаны почти на 2000 человек.".