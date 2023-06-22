Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах
Фото: Харківська обласна прокуратура
У місті Дергачі Харківської області прокуратура вимагає привести у належний технічний стан три укриття, які сумарно розраховані на майже 2000 людей.
За даними Харківської обласної прокуратури, у місті Дергачі знаходяться три укриття, які в умовах військової агресії РФ проти України, не використовуються. Наразі захисні споруди не відповідають вимогам законодавства.
Зазначається, що за результатами перевірки в укриттях було встановлено численні порушення вимог Кодексу цивільного захисту. Захисні споруди перебувають на балансі КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міськради.
Тож прокуратура подала до суду три адмінпозови з вимогою до КП привести укриття в належний стан.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області прокуратура вимагає привести у належний технічний стан три укриття, які сумарно розраховані на майже 2000 людей.".