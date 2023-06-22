Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах

У місті Дергачі Харківської області прокуратура вимагає привести у належний технічний стан три укриття, які сумарно розраховані на майже 2000 людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, у місті Дергачі знаходяться три укриття, які в умовах військової агресії РФ проти України, не використовуються. Наразі захисні споруди не відповідають вимогам законодавства.

Зазначається, що за результатами перевірки в укриттях було встановлено численні порушення вимог Кодексу цивільного захисту. Захисні споруди перебувають на балансі КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міськради.

Тож прокуратура подала до суду три адмінпозови з вимогою до КП привести укриття в належний стан.