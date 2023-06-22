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Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах

Суспільство 13:03   22.06.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура вимагає КП упорядкувати три укриття в Дергачах Фото: Харківська обласна прокуратура

У місті Дергачі Харківської області прокуратура вимагає привести у належний технічний стан три укриття, які сумарно розраховані на майже 2000 людей.

За даними Харківської обласної прокуратури, у місті Дергачі знаходяться три укриття, які в умовах військової агресії РФ проти України, не використовуються. Наразі захисні споруди не відповідають вимогам законодавства.

Зазначається, що за результатами перевірки в укриттях було встановлено численні порушення вимог Кодексу цивільного захисту. Захисні споруди перебувають на балансі КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міськради.

Тож прокуратура подала до суду три адмінпозови з вимогою до КП привести укриття в належний стан.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області прокуратура вимагає привести у належний технічний стан три укриття, які сумарно розраховані на майже 2000 людей.".