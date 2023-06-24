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В копилке харьковчанок — второе «серебро» Европейских игр

Спорт 22:00   24.06.2023
Оксана Горун
В копилке харьковчанок — второе «серебро» Европейских игр Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковские синхронистки продолжают собирать награды Европейских игр. На сей раз «серебряными» стали две спортсменки — сестры Влада и Марина Алексеевы.

«24 июня на III Европейских играх сестры Влада и Марина Алексеевы заняли второе место в артистическом плавании в произвольной программе дуэтов. За свое выступление харьковские спортсменки получили 232.8438 балла. Первое место с результатом 256.0335 балла заняли австрийки, также сестры Анна-Мария и Эйрини-Марина Александре. Бронзовая медаль досталась дуэту из Великобритании, набравшему 223.5084 балла», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Синхронистки Влада и Марина Алексеевы
Фото: пресс-служба ХОВА

Ранее сборная Украины по синхронному плаванию, полностью состоящая из харьковчанок, завоевала «серебро» в соревнованиях групп.

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    • Завтра, 25 июня, — заключительный день соревнований по артистическому плаванию. Харьковчанки поборются за медали в произвольной программе групп.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские синхронистки продолжают собирать награды Европейских игр. На сей раз «серебряными» стали две спортсменки — сестры Влада и Марина Алексеевы".