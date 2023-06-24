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У скарбничці харків’янок – друге “срібло” Європейських ігор

Спорт 22:00   24.06.2023
Оксана Горун
У скарбничці харків’янок – друге “срібло” Європейських ігор

Харківські синхроністки продовжують збирати нагороди Європейських ігор. Цього разу “срібними” стали дві спортсменки – сестри Влада та Марина Алексіїви.

24 червня на III Європейських іграх сестри Влада та Марина Алексіїви посіли друге місце в артистичному плаванні у довільній програмі дуетів. За свій виступ харківські спортсменки отримали 232.8438 бали. Перше місце з результатом 256.0335 бали посіли австрійки також сестри Анна-Марія та Ейріні-Марина Александрі. Бронзова медаль дісталася дуету з Великобританії, які набрали 223.5084 бали“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Синхроністки Влада та Марина Олексієви

Раніше збірна України з синхронного плавання, що повністю складається з харків’янок, виборола “срібло” у змаганнях груп.

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    • Завтра, 25 червня, — завершальний день змагань з артистичного плавання. Харків’янки поборються за медалі у довільній програмі груп.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 22:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські синхроністки продовжують збирати нагороди Європейських ігор. Цього разу “срібними” стали дві спортсменки – сестри Влада та Марина Алексіїви".