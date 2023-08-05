Харків’янки здобули бронзу на чемпіонаті Європи (відео)

Харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з артистичного плавання у довільному дуеті серед юніорів.

Про успіх спортсменок повідомляла Федерація України із синхронного плавання.

“Українки набрали 160.8500 бали та відкрили лік медалям на континентальній першості у Фуншалі, Португалія”, – зазначили на сторінки федерації у фейсбуці.

Федерація опублікувала відео “бронзового” виступу юніорок.