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Харків’янки здобули бронзу на чемпіонаті Європи (відео)

Світ 12:05   05.08.2023
Оксана Горун
Харків’янки здобули бронзу на чемпіонаті Європи (відео)

Харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з артистичного плавання у довільному дуеті серед юніорів.

Про успіх спортсменок повідомляла Федерація України із синхронного плавання.

“Українки набрали 160.8500 бали та відкрили лік медалям на континентальній першості у Фуншалі, Португалія”, – зазначили на сторінки федерації у фейсбуці.

Амелія Волинська та Аліса Кулик на чемпіонаті Європи

Федерація опублікувала відео “бронзового” виступу юніорок.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Світ, Спорт, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з артистичного плавання у довільному дуеті серед юніорів".