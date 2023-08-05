Харків’янки здобули бронзу на чемпіонаті Європи (відео)
Харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з артистичного плавання у довільному дуеті серед юніорів.
Про успіх спортсменок повідомляла Федерація України із синхронного плавання.
“Українки набрали 160.8500 бали та відкрили лік медалям на континентальній першості у Фуншалі, Португалія”, – зазначили на сторінки федерації у фейсбуці.
Федерація опублікувала відео “бронзового” виступу юніорок.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 12:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янки Амелія Волинська та Аліса Кулик стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з артистичного плавання у довільному дуеті серед юніорів".