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Десять золотих медалей чемпіонату Європи вибороли харківські спортсмени

Спорт 11:25   17.08.2024
Оксана Горун
Десять золотих медалей чемпіонату Європи вибороли харківські спортсмени

Харківські паверліфтери успішно виступили на чемпіонаті Європи у Стамбулі. Подробиці повідомили у ХОВА.

“У змаганнях з жиму лежачи та класичному жиму, які проходили з 5 по 13 серпня у Стамбулі, спортсмени із Харківщини здобули 10 золотих, чотири срібні та чотири бронзові медалі”, — проінформувала пресслужба ХОВА.

Найбільший “урожай” нагород зібрав Олександр Пономаренко – у змаганнях серед юнаків у ваговій категорії до 66 кг. Він виборов чотири золоті медалі та посів друге місце в абсолютному заліку. Ще дві золоті медалі принесла у спільну скарбничку Олена Дідюк – у змаганнях серед юніорок у ваговій категорії до 57 кг. Два “золота” та “бронзу” серед ветеранів у ваговій категорії до 66 кг здобув Олександр Чернишов. По одній золотій медалі принесли Наталя Дідюк (у ваговій категорії до 63 кг) та Олег Чеботаєв (серед юніорів у ваговій категорії до 74 кг). У Чеботаєва до того ж – по одному “сріблу” та “бронзі”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські паверліфтери успішно виступили на чемпіонаті Європи у Стамбулі. Подробиці повідомили у ХОВА".