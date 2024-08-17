Десять золотих медалей чемпіонату Європи вибороли харківські спортсмени

Харківські паверліфтери успішно виступили на чемпіонаті Європи у Стамбулі. Подробиці повідомили у ХОВА.

“У змаганнях з жиму лежачи та класичному жиму, які проходили з 5 по 13 серпня у Стамбулі, спортсмени із Харківщини здобули 10 золотих, чотири срібні та чотири бронзові медалі”, — проінформувала пресслужба ХОВА.

Найбільший “урожай” нагород зібрав Олександр Пономаренко – у змаганнях серед юнаків у ваговій категорії до 66 кг. Він виборов чотири золоті медалі та посів друге місце в абсолютному заліку. Ще дві золоті медалі принесла у спільну скарбничку Олена Дідюк – у змаганнях серед юніорок у ваговій категорії до 57 кг. Два “золота” та “бронзу” серед ветеранів у ваговій категорії до 66 кг здобув Олександр Чернишов. По одній золотій медалі принесли Наталя Дідюк (у ваговій категорії до 63 кг) та Олег Чеботаєв (серед юніорів у ваговій категорії до 74 кг). У Чеботаєва до того ж – по одному “сріблу” та “бронзі”.