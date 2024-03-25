Харківська команда перемогла в чемпіонаті України

Харківська команда з жіночого хокею “Пантери” обіграла своїх головних суперниць “Київ Кепіталз” на виїзді та виборола “золото” національного чемпіонату.

Матчі заключного туру чемпіонату України відбулися 23 та 24 березня, повідомила пресслужба ХОВА. У них зустрілися головні суперниці – команди з Харкова та Києва.

“Перший матч був за киянками, який вони виграли з рахунком 5:1, але у другому – “Пантери” не залишили шансів суперницям та взяли реванш 6:0. Ця перемога дозволила “Харківським пантерам” залишитися на першому місці турнірної таблиці та вчетверте стати чемпіонками України“, — повідомили в ХОВА.

Читайте також: Тренер з боксу зберіг в Ізюмі спортзал в окупації та виховує чемпіонів

У Харківській облраді зазначили, що жіночий чемпіонат України відновили в грудні 2023 року – після тривалої паузи, що була пов’язана з повномасштабним вторгненням РФ. У сезоні брали участь 4 команди: “Пантери” (Харків), “Кепіталз” (Київ), “Придніпровськ” (Дніпро) та “Сестри Кракен” (Одеса).