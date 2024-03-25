Харьковская команда победила в чемпионате Украины

Харьковская команда по женскому хоккею «Пантеры» обыграла своих главных соперниц «Киев Кэпиталз» на выезде и завоевала «золото» национального чемпионата.

Матчи заключительного тура чемпионата Украины прошли 23 и 24 марта, сообщила пресс-служба ХОВА. В них встретились главные соперницы — команды из Харькова и Киева.

«Первый матч был за киевлянками, который они выиграли со счетом 5:1, но во втором – «Пантеры» не оставили шансов соперницам и взяли реванш 6:0. Эта победа позволила «Харьковским пантерам» остаться на первом месте турнирной таблицы и в четвертый раз стать чемпионками Украины», — сообщили в ХОВА.

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В Харьковском облсовете отметили, что женский чемпионат Украины возобновили в декабре 2023 года — после продолжительной паузы, связанной с полномасштабным вторжением РФ. В сезоне принимали участие 4 команды: «Пантеры» (Харьков), «Кэпиталз» (Киев), «Приднепровск» (Днепр) и «Сестры Кракен» (Одесса).