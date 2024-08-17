Десять золотых медалей чемпионата Европы завоевали харьковские спортсмены

Харьковские пауэрлифтеры успешно выступили на чемпионате Европы в Стамбуле. Подробности сообщили в ХОВА.

«В соревнованиях по жиму лежа и классическому жиму, которые проходили с 5 по 13 августа в Стамбуле, спортсмены из Харьковской области получили 10 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Наибольший «урожай» наград собрал Александр Пономаренко — в соревнованиях среди юношей в весовой категории до 66 кг. Он завоевал четыре золотые медали и занял второе место в абсолютном зачете. Еще две золотые медали принесла в общую копилку Елена Дидюк — в соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 57 кг. Два «золота» и «бронзу» среди ветеранов в весовой категории до 66 кг добыл Александр Чернышев. По одной золотой медали принесли Наталья Дидюк (в весовой категории до 63 кг) и Олег Чеботаев (среди юниоров в весовой категории до 74 кг). У Чеботаева к тому же — по одному «серебру» и «бронзе».

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