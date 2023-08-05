Харьковчанки завоевали бронзу на чемпионате Европы (видео)

Харьковчанки Амелия Волынская и Алиса Кулик стали бронзовыми призерками чемпионата Европы по артистическому плаванию в произвольном дуэте среди юниоров.

Об успехе спортсменок сообщала Федерация Украины по синхронному плаванию.

«Украинки набрали 160.8500 балла и открыли счет медалям на континентальном первенстве в Фуншале, Португалия», — отметили на страницы федерации в facebook.

Федерация опубликовала видео «бронзового» выступления юниорок.