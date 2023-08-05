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Харьковчанки завоевали бронзу на чемпионате Европы (видео)

Мир 12:05   05.08.2023
Оксана Горун
Харьковчанки завоевали бронзу на чемпионате Европы (видео) Фото: Pedro Vasconcelos

Харьковчанки Амелия Волынская и Алиса Кулик стали бронзовыми призерками чемпионата Европы по артистическому плаванию в произвольном дуэте среди юниоров.

Об успехе спортсменок сообщала Федерация Украины по синхронному плаванию.

«Украинки набрали 160.8500 балла и открыли счет медалям на континентальном первенстве в Фуншале, Португалия», — отметили на страницы федерации в facebook.

Амелия Волынская и Алиса Кулик на чемпионате Европы
Фото: facebook Федерации Украины по синхронному плаванию

Федерация опубликовала видео «бронзового» выступления юниорок.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Спорт, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанки Амелия Волынская и Алиса Кулик стали бронзовыми призерками чемпионата Европы по артистическому плаванию в произвольном дуэте среди юниоров".