Харьковчанки завоевали бронзу на чемпионате Европы (видео)
Фото: Pedro Vasconcelos
Харьковчанки Амелия Волынская и Алиса Кулик стали бронзовыми призерками чемпионата Европы по артистическому плаванию в произвольном дуэте среди юниоров.
Об успехе спортсменок сообщала Федерация Украины по синхронному плаванию.
«Украинки набрали 160.8500 балла и открыли счет медалям на континентальном первенстве в Фуншале, Португалия», — отметили на страницы федерации в facebook.
Федерация опубликовала видео «бронзового» выступления юниорок.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанки Амелия Волынская и Алиса Кулик стали бронзовыми призерками чемпионата Европы по артистическому плаванию в произвольном дуэте среди юниоров".