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Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор

Спорт 14:08   24.06.2023
Оксана Горун
Харківські синхроністки здобули “срібло” Європейських ігор

Харківські спортсменки, з яких складається збірна України з артистичного плавання, посіли друге місце у змаганнях груп, повідомили у ХОВА.

“24 червня на ІІІ Європейських іграх, які зараз відбуваються у Польщі, збірна України з артистичного плавання посіла друге місце в акробатичній групі”, – поінформувала пресслужба обласної військової адміністрації.

Харків’янки поступилися лише команді Франції. Третіми стали італійки.

“За свій виступ Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко отримали від суддів 208.9800 бали”, – зазначили у ХОВА.

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Ця нагорода – перша для харківських спортсменок на Європейських іграх. Загалом українці вибороли вже 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди та посідають четверте місце у медальному заліку. Європейські ігри продовжаться до 2 липня. Вони відбуваються в Польщі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські спортсменки, з яких складається збірна України з артистичного плавання, посіли друге місце у змаганнях груп, повідомили у ХОВА".