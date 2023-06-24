Live
  • Суббота 24.06.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.19
    • 🟢

Харьковские синхронистки добыли «серебро» Европейских игр

Спорт 14:08   24.06.2023
Оксана Горун
Харьковские синхронистки добыли «серебро» Европейских игр Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковские спортсменки, из которых состоит сборная Украины по артистическому плаванию, заняли второе место в соревнованиях групп, сообщили в ХОВА.

«24 июня на III Европейских играх, которые сейчас проходят в Польше, сборная Украины по артистическому плаванию заняла второе место в акробатической группе», — проинформировала пресс-служба областной военной администрации.

Харьковчанки уступили только команде Франции. Третьими стали итальянки.

«За свое выступление Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко получили от судей 208.9800 баллов», — отметили в ХОВА.

Читайте также: Четыре награды Кубка мира принадлежат харьковским синхронисткам (видео)

Эта награда — первая для харьковских спортсменок на Европейских играх. В целом украинцы завоевали уже 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды и занимают четвертое место в медальном зачете. Европейские игры продлятся до 2 июля. Они проходят в Польше.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
На Харьковщине ликвидируют таможенные посты и пункты пропуска на границе
23.06.2023
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
Ракетный удар по Харькову: без газа 500 домов в частном секторе — ХОВА
24.06.2023
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
Синегубов показал последствия «прилета» по Харькову
24.06.2023
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом
В соседней с Харьковщиной Белгородской области усилили контроль за въездом
24.06.2023
В Москву перебрасывают военную технику из приграничных регионов — ГУР МО
В Москву перебрасывают военную технику из приграничных регионов — ГУР МО
24.06.2023
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов призвал быть в укрытиях
24.06.2023

Новости по теме:

10:00
Четыре награды Кубка мира принадлежат харьковским синхронисткам (видео)
21:15
Харьковские синхронистки взяли «золото» на кубке мира во Франции (фото)
22:42
«Очень скучаем по Харькову» — призерки Кубка мира по артистическому плаванию
10:22
Отпрашиваются с фронта и бегают по улицам: как выживает спорт на Харьковщине
13:34
В Харькове уничтожили спорткомплекс, где тренировалась «золотая» сборная Украины по синхронному плаванию (фото)

  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские синхронистки добыли «серебро» Европейских игр»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спортсменки, из которых состоит сборная Украины по артистическому плаванию, заняли второе место в соревнованиях групп, сообщили в ХОВА".