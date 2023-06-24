Харьковские синхронистки добыли «серебро» Европейских игр

Харьковские спортсменки, из которых состоит сборная Украины по артистическому плаванию, заняли второе место в соревнованиях групп, сообщили в ХОВА.

«24 июня на III Европейских играх, которые сейчас проходят в Польше, сборная Украины по артистическому плаванию заняла второе место в акробатической группе», — проинформировала пресс-служба областной военной администрации.

Харьковчанки уступили только команде Франции. Третьими стали итальянки.

«За свое выступление Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко получили от судей 208.9800 баллов», — отметили в ХОВА.

Эта награда — первая для харьковских спортсменок на Европейских играх. В целом украинцы завоевали уже 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды и занимают четвертое место в медальном зачете. Европейские игры продлятся до 2 июля. Они проходят в Польше.