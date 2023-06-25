Неделя в Харькове начнется с дождя, возможны грозы — прогноз погоды
Василь Голосний
В понедельник в Харькове дождь будет идти целый день с перерывами, сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
В понедельник, 26 июня, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.
Ночью будет умеренный, местами значительный дождь и температура +14+16°С.
Днем обещают умеренный дождь, ветер переменных направлений 7-12 м/с и температуру воздуха +21+23°С. Возможны грозы.
Во вторник, 27 июня, также переменная облачность и кратковременный дождь в течение суток, возможна гроза. Ветер 5-10 м/с.
Ночью температура будет +13+15°С, днем прогреется до +21+23°С.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2023 в 22:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник в Харькове дождь будет идти целый день с перерывами, сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра.".