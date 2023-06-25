Неделя в Харькове начнется с дождя, возможны грозы — прогноз погоды

В понедельник в Харькове дождь будет идти целый день с перерывами, сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

В понедельник, 26 июня, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями.

Ночью будет умеренный, местами значительный дождь и температура +14+16°С.

Днем обещают умеренный дождь, ветер переменных направлений 7-12 м/с и температуру воздуха +21+23°С. Возможны грозы.

Во вторник, 27 июня, также переменная облачность и кратковременный дождь в течение суток, возможна гроза. Ветер 5-10 м/с.

Ночью температура будет +13+15°С, днем прогреется до +21+23°С.