Тиждень у Харкові розпочнеться із дощу, можливі грози – прогноз погоди

У понеділок у Харкові дощ йтиме цілий день із перервами, повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 26 червня, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

Вночі буде помірний, місцями значний дощі і температура +14+16 С.

Вдень обіцяють помірний дощ, вітер змінних напрямків 7-12 м/с і температуру повітря +21+23 С. Можливі грози.

У вівторок, 27 червня, також буде мінлива хмарність і короткочасний дощ протягом доби, ймовірна гроза. Вітер 5-10 м/с.

Вночі температура буде +13+15 С, вдень +21+23 С.