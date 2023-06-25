Тиждень у Харкові розпочнеться із дощу, можливі грози – прогноз погоди
У понеділок у Харкові дощ йтиме цілий день із перервами, повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
У понеділок, 26 червня, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.
Вночі буде помірний, місцями значний дощі і температура +14+16 С.
Вдень обіцяють помірний дощ, вітер змінних напрямків 7-12 м/с і температуру повітря +21+23 С. Можливі грози.
У вівторок, 27 червня, також буде мінлива хмарність і короткочасний дощ протягом доби, ймовірна гроза. Вітер 5-10 м/с.
Вночі температура буде +13+15 С, вдень +21+23 С.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 22:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок у Харкові дощ йтиме цілий день із перервами, повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.".