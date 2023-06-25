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Тиждень у Харкові розпочнеться із дощу, можливі грози – прогноз погоди

Суспільство 22:12   25.06.2023
Оксана Якушко
Тиждень у Харкові розпочнеться із дощу, можливі грози – прогноз погоди

У понеділок у Харкові дощ йтиме цілий день із перервами, повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 26 червня, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

Вночі буде помірний, місцями значний дощі і температура +14+16  С.

Вдень обіцяють помірний дощ, вітер змінних напрямків 7-12 м/с і температуру повітря +21+23  С. Можливі грози.

У вівторок, 27 червня, також буде мінлива хмарність і короткочасний дощ протягом доби, ймовірна гроза. Вітер 5-10 м/с.

Вночі температура буде +13+15  С, вдень +21+23 С.

Читайте також: У Харкові очікуються дощові вихідні – прогноз погоди від Укргідрометцентру

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2023 в 22:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок у Харкові дощ йтиме цілий день із перервами, повідомляють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.".