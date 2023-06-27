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Пуски ракет вражеской авиацией: жителей Харьковщины призывают быть в укрытиях

Происшествия 22:23   27.06.2023
Елена Нагорная
Пуски ракет вражеской авиацией: жителей Харьковщины призывают быть в укрытиях

Жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«Зафиксирована активность вражеской авиации. Существует реальная угроза пусков ракет по населенным пунктам», — пишет Мельник.

В 21:41 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетной опасности на востоке, юге и в центре Украины из-за вражеских Ту-22м3, которые движутся в сторону акватории Азовского моря.

В 22:07 Воздушные силы написали о пусках ракет.

В 22:16 Воздушные силы призвали оставаться в укрытиях: зафиксировано движение еще нескольких Ту-22м3 в акваторию Азовского моря.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 22:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушную тревогу.".