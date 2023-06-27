Пуски ракет вражеской авиацией: жителей Харьковщины призывают быть в укрытиях
Жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Об этом написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Зафиксирована активность вражеской авиации. Существует реальная угроза пусков ракет по населенным пунктам», — пишет Мельник.
В 21:41 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ракетной опасности на востоке, юге и в центре Украины из-за вражеских Ту-22м3, которые движутся в сторону акватории Азовского моря.
В 22:07 Воздушные силы написали о пусках ракет.
В 22:16 Воздушные силы призвали оставаться в укрытиях: зафиксировано движение еще нескольких Ту-22м3 в акваторию Азовского моря.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковской области призывают не игнорировать воздушную тревогу.".