Пуски ракет ворожою авіацією: жителів Харківщини закликають бути в укриттях

Мешканців Харківської області закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Зафіксована активність ворожої авіації. Існує реальна загроза пусків ракет по населених пунктах”, – пише Мельник.

О 21:41 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетної небезпеки на сході, півдні та в центрі України через ворожі Ту-22м3, що рухаються у бік акваторії Азовського моря.

О 22:07 Повітряні сили написали про пуски ракет.

О 22:16 Повітряні сили закликали залишатися в укриттях: зафіксовано рух ще кількох Ту-22м3 в акваторію Азовського моря.