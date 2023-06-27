Пуски ракет ворожою авіацією: жителів Харківщини закликають бути в укриттях
Мешканців Харківської області закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Про це написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Зафіксована активність ворожої авіації. Існує реальна загроза пусків ракет по населених пунктах”, – пише Мельник.
О 21:41 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ракетної небезпеки на сході, півдні та в центрі України через ворожі Ту-22м3, що рухаються у бік акваторії Азовського моря.
О 22:07 Повітряні сили написали про пуски ракет.
О 22:16 Повітряні сили закликали залишатися в укриттях: зафіксовано рух ще кількох Ту-22м3 в акваторію Азовського моря.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Харківської області закликають не ігнорувати повітряну тривогу.".