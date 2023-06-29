Разминирование: за неделю на Харьковщине уничтожили 1161 взрывоопасный предмет
Саперы «обезвредили» 105 га территории на Харьковщине за неделю. В том числе — 19,2 га сельхозугодий, сообщили в ХОВА.
«За неделю в Харьковской области разминировали более 105 гектаров территории. С 21 по 28 июня саперные подразделения региона уничтожили 1161 взрывоопасный предмет», — проинформировали в департаменте гражданской защиты ХОВА.
Среди объектов и территорий, которые стали безопасными:
🌾19,2 гектара сельхозугодий;
🏠 186 объектов;
🔌 более 51 км линий электропередач;
🚧 почти 5,5 км автодорог;
🚆 6,2 км железнодорожных путей;
💧 2,3 км водопроводов;
🔥 5,5 км газопроводов.
«Напоминаем, при обнаружении взрывоопасного объекта отойдите от него на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и предупредите о находке людей поблизости. Сообщите в полицию или ГСЧС о найденном подозрительном предмете по экстренным номерам 101 и 102», — подчеркнули в ХОВА.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разминирование: за неделю на Харьковщине уничтожили 1161 взрывоопасный предмет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 21:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы «обезвредили» 105 га территории на Харьковщине за неделю. В том числе — 19,2 га сельхозугодий, сообщили в ХОВА".