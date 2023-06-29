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Разминирование: за неделю на Харьковщине уничтожили 1161 взрывоопасный предмет

Общество 21:03   29.06.2023
Оксана Горун
Разминирование: за неделю на Харьковщине уничтожили 1161 взрывоопасный предмет Иллюстрация: ХОВА

Саперы «обезвредили» 105 га территории на Харьковщине за неделю. В том числе — 19,2 га сельхозугодий, сообщили в ХОВА.

«За неделю в Харьковской области разминировали более 105 гектаров территории. С 21 по 28 июня саперные подразделения региона уничтожили 1161 взрывоопасный предмет», — проинформировали в департаменте гражданской защиты ХОВА.

Среди объектов и территорий, которые стали безопасными:

🌾19,2 гектара сельхозугодий;

🏠 186 объектов;

🔌 более 51 км линий электропередач;

🚧 почти 5,5 км автодорог;

🚆 6,2 км железнодорожных путей;

💧 2,3 км водопроводов;

🔥 5,5 км газопроводов.

«Напоминаем, при обнаружении взрывоопасного объекта отойдите от него на безопасное расстояние (не менее 100 метров) и предупредите о находке людей поблизости. Сообщите в полицию или ГСЧС о найденном подозрительном предмете по экстренным номерам 101 и 102», — подчеркнули в ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 21:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы «обезвредили» 105 га территории на Харьковщине за неделю. В том числе — 19,2 га сельхозугодий, сообщили в ХОВА".