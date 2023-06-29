Розмінування: за тиждень на Харківщині знищили 1161 вибухонебезпечний предмет

Сапери “знешкодили” 105 га території на Харківщині за тиждень. У тому числі – 19,2 га сільгоспугідь, повідомили у ХОВА.

“За тиждень на Харківщині розмінували понад 105 гектарів території. З 21 по 28 червня саперні підрозділи регіону знищили 1161 вибухонебезпечний предмет”, – поінформували в департаменті цивільного захисту ХОВА.

Серед об’єктів та територій, які стали безпечними:

🌾19,2 гектара сільгоспугідь;

🏠 186 об’єктів;

🔌 понад 51 км ліній електропередач;

🚧 майже 5,5 км автошляхів;

🚆 6,2 км залізничних колій;

💧 2,3 км водогонів;

🔥 5,5 км газопроводів.

“Нагадуємо, у разі виявлення вибухонебезпечного об’єкта відійдіть від нього на безпечну відстань (не менше 100 метрів) та попередьте про знахідку людей поблизу. Повідомте у поліцію чи ДСНС про знайдений підозрілий предмет за екстреними номерами 101 і 102”, – підкреслили в ХОВА.