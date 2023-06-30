Войска РФ трижды пытались атаковать под Купянском и Лиманом — Череватый

В течение суток российские войска трижды пытались атаковать позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, враг 303 раза обстрелял позиции защитников из артиллерии и нанес три авиаудара.

«В ходе отражения атак 22 оккупанта уничтожены, 59 ранены. Уничтожены два миномета, БпЛА и склад с боеприпасами», — рассказал Череватый.