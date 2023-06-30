Войска РФ трижды пытались атаковать под Купянском и Лиманом — Череватый
В течение суток российские войска трижды пытались атаковать позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, враг 303 раза обстрелял позиции защитников из артиллерии и нанес три авиаудара.
«В ходе отражения атак 22 оккупанта уничтожены, 59 ранены. Уничтожены два миномета, БпЛА и склад с боеприпасами», — рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 13:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские войска трижды пытались атаковать позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении.".