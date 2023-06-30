Війська РФ тричі намагалися атакувати під Куп’янськом і Лиманом – Череватий
Упродовж доби російські війська тричі намагалися атакувати позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
За його словами, ворог 303 рази обстріляв позиції українських захисників з артилерії та завдав трьох авіаударів.
“У ході відбиття атак 22 окупанти знищено, 59 поранено. Знищено два міномети, БпЛА та склад з боєприпасами”, – розповів Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 13:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби російські війська тричі намагалися атакувати позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку.".