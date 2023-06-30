Війська РФ тричі намагалися атакувати під Куп’янськом і Лиманом – Череватий

Упродовж доби російські війська тричі намагалися атакувати позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, ворог 303 рази обстріляв позиції українських захисників з артилерії та завдав трьох авіаударів.

“У ході відбиття атак 22 окупанти знищено, 59 поранено. Знищено два міномети, БпЛА та склад з боєприпасами”, – розповів Череватий.