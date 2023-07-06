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На Харьковщине защитник из стрелкового оружия сбил беспилотник (фото)

Происшествия 12:51   06.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине защитник из стрелкового оружия сбил беспилотник (фото) Фото: telegram Сергея Мельника

Беспилотник врага пытался обнаружить позиции Сил обороны в Харьковской области. Но «не пережил» этого.

О результативной стрельбе украинского защитника сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«На днях боец Легиона «Марсель» с позывным «Кипиш» из стрелкового оружия сбил вражеский разведывательный БПЛА, пытавшийся обнаружить размещение Сил обороны Украины в Харьковской области», — подписал он опубликованные в telegram фото.

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На Харьковщине из стрелкового оружия сбили беспилотник из РФ
Фото: telegram Сергея Мельника
На Харьковщине из стрелкового оружия сбили беспилотник из РФ 3
Фото: telegram Сергея Мельника
На Харьковщине из стрелкового оружия сбили беспилотник из РФ 4
Фото: telegram Сергея Мельника
На Харьковщине из стрелкового оружия сбили беспилотник из РФ 5
Фото: telegram Сергея Мельника
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 12:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник врага пытался обнаружить позиции Сил обороны в Харьковской области. Но «не пережил» этого".