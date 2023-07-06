На Харьковщине защитник из стрелкового оружия сбил беспилотник (фото)

Беспилотник врага пытался обнаружить позиции Сил обороны в Харьковской области. Но «не пережил» этого.

О результативной стрельбе украинского защитника сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«На днях боец Легиона «Марсель» с позывным «Кипиш» из стрелкового оружия сбил вражеский разведывательный БПЛА, пытавшийся обнаружить размещение Сил обороны Украины в Харьковской области», — подписал он опубликованные в telegram фото.