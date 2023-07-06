На Харьковщине защитник из стрелкового оружия сбил беспилотник (фото)
Фото: telegram Сергея Мельника
Беспилотник врага пытался обнаружить позиции Сил обороны в Харьковской области. Но «не пережил» этого.
О результативной стрельбе украинского защитника сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«На днях боец Легиона «Марсель» с позывным «Кипиш» из стрелкового оружия сбил вражеский разведывательный БПЛА, пытавшийся обнаружить размещение Сил обороны Украины в Харьковской области», — подписал он опубликованные в telegram фото.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 12:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беспилотник врага пытался обнаружить позиции Сил обороны в Харьковской области. Но «не пережил» этого".