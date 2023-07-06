На Харківщині захисник зі стрілецької зброї збив безпілотник (фото)
Фото: телеграм Сергія Мельника
Безпілотник ворога намагався виявити позиції Сил оборони в Харківській області. Але “не пережив” цього.
Про результативну стрілянину українського захисника повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Днями боєць Легіону “Марсель” з позивним “Кіпіш” зі стрілецької зброї збив ворожий розвідувальний БПЛА, що намагався виявити розміщення Сил оборони України на Харківщині”, – підписав він опубліковані в телеграмі фото.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 12:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник ворога намагався виявити позиції Сил оборони в Харківській області. Але “не пережив” цього".