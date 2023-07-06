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На Харківщині захисник зі стрілецької зброї збив безпілотник (фото)

Події 12:51   06.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині захисник зі стрілецької зброї збив безпілотник (фото) Фото: телеграм Сергія Мельника

Безпілотник ворога намагався виявити позиції Сил оборони в Харківській області. Але “не пережив” цього.

Про результативну стрілянину українського захисника повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Днями боєць Легіону “Марсель” з позивним “Кіпіш” зі стрілецької зброї збив ворожий розвідувальний БПЛА, що намагався виявити розміщення Сил оборони України на Харківщині”, – підписав він опубліковані в телеграмі фото.

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На Харківщині зі стрілецької зброї збили безпілотник із РФ
Фото: телеграм Сергія Мельника
На Харківщині зі стрілецької зброї збили безпілотник із РФ 3
Фото: телеграм Сергія Мельника
На Харківщині зі стрілецької зброї збили безпілотник із РФ 4
Фото: телеграм Сергія Мельника
На Харківщині зі стрілецької зброї збили безпілотник із РФ 5
Фото: телеграм Сергія Мельника
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 12:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник ворога намагався виявити позиції Сил оборони в Харківській області. Але “не пережив” цього".