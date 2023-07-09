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На Харьковщине из-за стихии местами пропало электричество (обновлено)

Происшествия 10:10   09.07.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за стихии местами пропало электричество (обновлено)

Об отключениях света, связанных с масштабной грозой на Харьковщине, сообщило руководство Дергачевской громады.

«В связи с непогодой в некоторых районах нашего города отсутствует свет, поскольку порывами шквального ветра повреждена электросеть», — проинформировали на странице громады в facebook.

По данным Дергачевской мэрии, специалисты РЭС уже начали восстановительные работы.

«Из-за того, что непогода пока не прекратилась, срок завершения работ сложно спрогнозировать. Предварительно ожидаем возобновление электроснабжения в большей части города до конца суток», — отметили в Дергачевском горсовете.

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Сообщения об отсутствии электроснабжения в редакцию МГ «Объектив» поступают также из других населенных пунктов Харьковщины, а также — из самого Харькова.

По информации Харьковоблэнерго, ураган обесточил 15 населенных пунктов Харьковщины и частично Харьков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 10:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отключениях света, связанных с масштабной грозой на Харьковщине, сообщило руководство Дергачевской громады".