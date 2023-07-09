На Харківщині через стихію місцями зникла електрика (оновлено)

Про відключення світла, пов’язані з масштабною грозою на Харківщині, повідомило керівництво Дергачівської громади.

“У зв’язку з негодою в деяких районах нашого міста немає світла, оскільки поривами шквального вітру пошкоджено електромережу”, – поінформували на сторінці громади у фейсбуці.

За даними Дергачівської мерії, фахівці РЕМ уже розпочали відновлювальні роботи.

“Через те, що негода поки що не припинилася, термін завершення робіт складно спрогнозувати. Попередньо очікуємо відновлення електропостачання у більшій частині міста до кінця доби”, – зазначили в Дергачівській міськраді.

Повідомлення про відсутність електропостачання до редакції МГ “Об’єктив” надходять також з інших населених пунктів Харківщини, а також із самого Харкова.

За інформацією “Харківобленерго”, ураган знеструмив 15 населених пунктів Харківщини та частково Харків.