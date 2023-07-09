На Харківщині через стихію місцями зникла електрика (оновлено)
Про відключення світла, пов’язані з масштабною грозою на Харківщині, повідомило керівництво Дергачівської громади.
“У зв’язку з негодою в деяких районах нашого міста немає світла, оскільки поривами шквального вітру пошкоджено електромережу”, – поінформували на сторінці громади у фейсбуці.
За даними Дергачівської мерії, фахівці РЕМ уже розпочали відновлювальні роботи.
“Через те, що негода поки що не припинилася, термін завершення робіт складно спрогнозувати. Попередньо очікуємо відновлення електропостачання у більшій частині міста до кінця доби”, – зазначили в Дергачівській міськраді.
Читайте також: Ураган у Харкові: бійці ДСНС 35 разів виїжджали прибирати дерева, що впали (фото)
Повідомлення про відсутність електропостачання до редакції МГ “Об’єктив” надходять також з інших населених пунктів Харківщини, а також із самого Харкова.
За інформацією “Харківобленерго”, ураган знеструмив 15 населених пунктів Харківщини та частково Харків.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині через стихію місцями зникла електрика (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відключення світла, пов’язані з масштабною грозою на Харківщині, повідомило керівництво Дергачівської громади".