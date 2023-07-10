Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)

Разведчики Изюмского отдельного батальона ТРО обнаружили и уничтожили российских военных, выехавших на свои позиции в грузовике.

Видео точной работы опубликовали на странице батальона в Facebook.

«Рашисты силами в два отделения попытались выдвинуться на свои позиции грузовиком. Однако какая досада – их уже ждали разведчики Изюмского батальона», – написали бойцы.

Защитники ударили по вражескому грузовику с ПТРК.