Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)
Разведчики Изюмского отдельного батальона ТРО обнаружили и уничтожили российских военных, выехавших на свои позиции в грузовике.
Видео точной работы опубликовали на странице батальона в Facebook.
«Рашисты силами в два отделения попытались выдвинуться на свои позиции грузовиком. Однако какая досада – их уже ждали разведчики Изюмского батальона», – написали бойцы.
Защитники ударили по вражескому грузовику с ПТРК.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчики Изюмского отдельного батальона ТРО обнаружили и уничтожили российских военных, выехавших на свои позиции в грузовике.".