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Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)

Общество 12:15   10.07.2023
Виктория Яковенко
Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)

Разведчики Изюмского отдельного батальона ТРО обнаружили и уничтожили российских военных, выехавших на свои позиции в грузовике.

Видео точной работы опубликовали на странице батальона в Facebook.

«Рашисты силами в два отделения попытались выдвинуться на свои позиции грузовиком. Однако какая досада – их уже ждали разведчики Изюмского батальона», – написали бойцы.

Защитники ударили по вражескому грузовику с ПТРК.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 12:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разведчики Изюмского отдельного батальона ТРО обнаружили и уничтожили российских военных, выехавших на свои позиции в грузовике.".