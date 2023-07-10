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Розвідники ТрО з Ізюмщини знищили окупантів у їхній вантажівці (відео)

Суспільство 12:15   10.07.2023
Вікторія Яковенко
Розвідники ТрО з Ізюмщини знищили окупантів у їхній вантажівці (відео)

Розвідники Ізюмського окремого батальйону ТрО виявили та знищили російських військових, які виїхали на свої позиції у вантажівці.

Відео влучної роботи опублікували на сторінці батальйону у Facebook.

«Рашисти силами до двох відділень спробували висунутися на свої позиції вантажівкою. Проте, яка прикрість – їх вже чекали розвідники Ізюмського батальйону», – написали бійці.

Захисники вдарили по ворожій вантажівці з ПТРК.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 12:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідники Ізюмського окремого батальйону ТрО виявили та знищили російських військових, які виїхали на свої позиції у вантажівці.".