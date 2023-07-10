Розвідники ТрО з Ізюмщини знищили окупантів у їхній вантажівці (відео)
Розвідники Ізюмського окремого батальйону ТрО виявили та знищили російських військових, які виїхали на свої позиції у вантажівці.
Відео влучної роботи опублікували на сторінці батальйону у Facebook.
«Рашисти силами до двох відділень спробували висунутися на свої позиції вантажівкою. Проте, яка прикрість – їх вже чекали розвідники Ізюмського батальйону», – написали бійці.
Захисники вдарили по ворожій вантажівці з ПТРК.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 12:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розвідники Ізюмського окремого батальйону ТрО виявили та знищили російських військових, які виїхали на свої позиції у вантажівці.".