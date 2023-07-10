Розвідники ТрО з Ізюмщини знищили окупантів у їхній вантажівці (відео)

Розвідники Ізюмського окремого батальйону ТрО виявили та знищили російських військових, які виїхали на свої позиції у вантажівці.

Відео влучної роботи опублікували на сторінці батальйону у Facebook.

«Рашисти силами до двох відділень спробували висунутися на свої позиції вантажівкою. Проте, яка прикрість – їх вже чекали розвідники Ізюмського батальйону», – написали бійці.

Захисники вдарили по ворожій вантажівці з ПТРК.