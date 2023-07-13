67-летний мужчина ранен в результате обстрела Харьковской области — Синегубов
За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 6 частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары.
В пгт Двуречная Купянского района ранен и был госпитализирован 67-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как легкое.
Около 12.50 на выезде из города Балаклея Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве взорвался 55-летний тракторист. Госпитализирован с ранением.
Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".