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67-летний мужчина ранен в результате обстрела Харьковской области — Синегубов

Происшествия 08:49   13.07.2023
Оксана Якушко
67-летний мужчина ранен в результате обстрела Харьковской области — Синегубов

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 6 частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В пгт Двуречная Купянского района ранен и был госпитализирован 67-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как легкое.

Около 12.50 на выезде из города Балаклея Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве взорвался 55-летний тракторист. Госпитализирован с ранением.

Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".