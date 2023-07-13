67-летний мужчина ранен в результате обстрела Харьковской области — Синегубов

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и авиации обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов села Одноробовка Богодуховского района повреждены 6 частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В пгт Двуречная Купянского района ранен и был госпитализирован 67-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как легкое.

Около 12.50 на выезде из города Балаклея Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве взорвался 55-летний тракторист. Госпитализирован с ранением.

Продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.