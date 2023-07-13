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67-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу на Харківщині – Синєгубов

Події 08:49   13.07.2023
Оксана Якушко
67-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу на Харківщині – Синєгубов

Минулої доби ворог із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.

Біля 12:50 на виїзді з міста Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.

Продовжуються роботи з розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Повністю зруйновано будинок: ДСНС ліквідували наслідки обстрілу Одноробівки

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".