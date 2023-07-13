67-річного чоловіка поранено внаслідок обстрілу на Харківщині – Синєгубов
Минулої доби ворог із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі.
У смт Дворічна Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.
Біля 12:50 на виїзді з міста Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.
Продовжуються роботи з розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".