Ищут «народного милиционера», проводившего обыски на Харьковщине

«Народного милиционера» из Балаклеи объявили в розыск. Спецрасследование по его делу завершено, сообщила прокуратура.

Жителя Балаклеи, поверившего в «русский мир», обвиняют в коллаборационизме. Дело уже в суде.

«Свои обязанности псевдоправоохранитель выполнял в период с июня по середину августа 2022 года. В частности, он проводил обыски на территории домовладений и занимался изъятием охотничьего оружия у местных жителей», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Сейчас коллаборант — в розыске.