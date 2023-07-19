Ищут «народного милиционера», проводившего обыски на Харьковщине
«Народного милиционера» из Балаклеи объявили в розыск. Спецрасследование по его делу завершено, сообщила прокуратура.
Жителя Балаклеи, поверившего в «русский мир», обвиняют в коллаборационизме. Дело уже в суде.
«Свои обязанности псевдоправоохранитель выполнял в период с июня по середину августа 2022 года. В частности, он проводил обыски на территории домовладений и занимался изъятием охотничьего оружия у местных жителей», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: На Харьковщине поймали предателя: скрывался 10 месяцев (видео задержания)
Сейчас коллаборант — в розыске.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ищут «народного милиционера», проводившего обыски на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Народного милиционера» из Балаклеи объявили в розыск. Спецрасследование по его делу завершено, сообщила прокуратура".