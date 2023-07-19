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Ищут «народного милиционера», проводившего обыски на Харьковщине

Общество 17:16   19.07.2023
Оксана Горун
Ищут «народного милиционера», проводившего обыски на Харьковщине

«Народного милиционера» из Балаклеи объявили в розыск. Спецрасследование по его делу завершено, сообщила прокуратура.

Жителя Балаклеи, поверившего в «русский мир», обвиняют в коллаборационизме. Дело уже в суде.

«Свои обязанности псевдоправоохранитель выполнял в период с июня по середину августа 2022 года. В частности, он проводил обыски на территории домовладений и занимался изъятием охотничьего оружия у местных жителей», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: На Харьковщине поймали предателя: скрывался 10 месяцев (видео задержания)

Сейчас коллаборант — в розыске.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 17:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Народного милиционера» из Балаклеи объявили в розыск. Спецрасследование по его делу завершено, сообщила прокуратура".