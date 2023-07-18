На Харьковщине поймали предателя: скрывался 10 месяцев (видео задержания)

Правоохранители задержали мастера леса госпредприятия «Купянское лесное хозяйство», который активно строил «карьеру» при оккупантах.

Об этом сообщили вГБР. По их данным, после оккупации поселка Боровая, мужчина решил помогать российским военным наводить «свои порядки» в лесной отрасли. Он получил руководящую должность в оккупационном лесхозе и руководил незаконными рубками для нужд захватчиков.

После деоккупации поселка коллаборант не успел сбежать с российскими военными и почти 10 месяцев скрывался от следствия по другим населенным пунктам на территории Харьковщины.

50-летнего мужчину поймали. По данным Харьковской областной прокуратуры, ему сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ).