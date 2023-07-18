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На Харківщині піймали зрадника: ховався 10 місяців (відео затримання)

Суспільство 12:29   18.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині піймали зрадника: ховався 10 місяців (відео затримання) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство», який активно будував «кар’єру» при окупантах.

Про це повідомили у ДБР. За їхніми даними, після окупації селища Борова, чоловік вирішив допомагати російським військовим наводити «свої порядки» у лісовій галузі. Він отримав керівну посаду в окупаційному лісгоспі та керував незаконними рубками для потреб загарбників.

Після деокупації селища колаборант не встиг втекти з російськими військовими та майже 10 місяців ховався від слідства по інших населених пунктах на території Харківщини.

50-річного чоловіка піймали. За даними Харківської обласної прокуратури, йому повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ).

Читайте також: Окупантові з “ЛНР”, який воював на Харківщині, повідомили про підозру

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 12:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство», який активно будував «кар’єру» при окупантах.".