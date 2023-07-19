Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині
“Народного міліціонера” з Балаклії оголосили в розшук. Спецрозслідування в його справі завершено, повідомила прокуратура.
Жителя Балаклії, який повірив у “русский мир”, звинувачують у колабораціонізмі. Справа вже в суді.
“Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року. Зокрема, він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих жителів”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Нині колаборант – у розшуку.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Народного міліціонера” з Балаклії оголосили в розшук. Спецрозслідування в його справі завершено, повідомила прокуратура".