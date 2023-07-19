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Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині

Суспільство 17:16   19.07.2023
Оксана Горун
Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині

“Народного міліціонера” ​​з Балаклії оголосили в розшук. Спецрозслідування в його справі завершено, повідомила прокуратура.

Жителя Балаклії, який повірив у “русский мир”, звинувачують у колабораціонізмі. Справа вже в суді.

“Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року. Зокрема, він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих жителів”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Нині колаборант – у розшуку.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 17:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Народного міліціонера” ​​з Балаклії оголосили в розшук. Спецрозслідування в його справі завершено, повідомила прокуратура".