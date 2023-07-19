Шукають “народного міліціонера”, який проводив обшуки на Харківщині

“Народного міліціонера” ​​з Балаклії оголосили в розшук. Спецрозслідування в його справі завершено, повідомила прокуратура.

Жителя Балаклії, який повірив у “русский мир”, звинувачують у колабораціонізмі. Справа вже в суді.

“Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року. Зокрема, він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих жителів”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нині колаборант – у розшуку.