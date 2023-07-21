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Нарубил деревьев на 120 тыс грн: на Харьковщине поймали «черного» лесоруба

Общество 16:37   21.07.2023
Виктория Яковенко
Нарубил деревьев на 120 тыс грн: на Харьковщине поймали «черного» лесоруба Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе этого года незаконно рубил сырорастущие деревья возле села Нестелиевка Лозовского района. Ущерб оценивают почти в 120 тыс грн.

Мужчина рубил деревья в лесном насаждении без разрешительных документов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 16:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе этого года незаконно рубил сырорастущие деревья возле села Нестелиевка Лозовского района. Ущерб оценивают почти в 120 тыс грн.".