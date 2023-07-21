Нарубил деревьев на 120 тыс грн: на Харьковщине поймали «черного» лесоруба
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе этого года незаконно рубил сырорастущие деревья возле села Нестелиевка Лозовского района. Ущерб оценивают почти в 120 тыс грн.
Мужчина рубил деревья в лесном насаждении без разрешительных документов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Злоумышленнику инкриминируют ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе этого года незаконно рубил сырорастущие деревья возле села Нестелиевка Лозовского района. Ущерб оценивают почти в 120 тыс грн.".