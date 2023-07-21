Нарубил деревьев на 120 тыс грн: на Харьковщине поймали «черного» лесоруба

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе этого года незаконно рубил сырорастущие деревья возле села Нестелиевка Лозовского района. Ущерб оценивают почти в 120 тыс грн.

Мужчина рубил деревья в лесном насаждении без разрешительных документов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия) УКУ.