Нарубав дерев на 120 тис грн: на Харківщині піймали чергового чорного лісоруба
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який у січні цього року незаконно рубав сиророслі дерева біля села Нестеліївка Лозівського району. Збитки оцінюються у майже 120 тис грн.
Чоловік рубав дерева у лісовому насадженні без дозвільних документів, повідомили Харківській обласній прокуратурі.
Зловмиснику інкримінують ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 16:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який у січні цього року незаконно рубав сиророслі дерева біля села Нестеліївка Лозівського району. Збитки оцінюються у майже 120 тис грн.".