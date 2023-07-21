Нарубав дерев на 120 тис грн: на Харківщині піймали чергового чорного лісоруба

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який у січні цього року незаконно рубав сиророслі дерева біля села Нестеліївка Лозівського району. Збитки оцінюються у майже 120 тис грн.

Чоловік рубав дерева у лісовому насадженні без дозвільних документів, повідомили Харківській обласній прокуратурі.

Зловмиснику інкримінують ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки) ККУ.