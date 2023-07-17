Нарубав на 150 тис грн: на Харківщині «чорний» лісоруб отримав 5 років тюрми
34-річний мешканець Харківщини, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, вчинив новий злочин. Цього разу — в екологічній сфері.
«У грудні 2020 року чорний лісоруб, діючи за попередньою змовою з іншою особою, не маючи спеціального дозволу, вирубав дерева у захисному лісовому насадженні поблизу села Мирне Лозівського району. Сума завданої шкоди складає майже 150 тис. грн», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину, додали правоохоронці.
Суд визнав винним чоловіка в незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Йому призначено покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "34-річний мешканець Харківщини, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, вчинив новий злочин. Цього разу — в екологічній сфері.".