Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев
Суд задовольнив позов прокуратури та змушує “чорного лісоруба” розрахуватися за 30 зрубаних ясенів.
“Рішенням суду задоволено цивільний позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області про стягнення з фізичної особи майже 200 тис. грн шкоди, завданої державі внаслідок незаконної порубки дерев”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Дерева чоловік рубав у лісосмузі Новоіванівського старостинського округу на Лозівщині у жовтні 2021 року.
“Чорний лісоруб зрубав близько 30 ясенів, завантажив розпиляні на колоди дерева в автомобіль та поїхав з місця події, однак був викритий правоохоронцями”, – зазначили прокурори.
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Суд задовольнив позов про відшкодування завданих збитків. Після того, як рішення набуде чинності, фахівці забезпечать його виконання.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив позов прокуратури та змушує “чорного лісоруба” розрахуватися за 30 зрубаних ясенів".