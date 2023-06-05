Live
  • Понеділок 05.06.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.35
    • 🟢

Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев

Суспільство 11:57   05.06.2023
Оксана Горун
Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев

Суд задовольнив позов прокуратури та змушує “чорного лісоруба” розрахуватися за 30 зрубаних ясенів.

“Рішенням суду задоволено цивільний позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області про стягнення з фізичної особи майже 200 тис. грн шкоди, завданої державі внаслідок незаконної порубки дерев”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Дерева чоловік рубав у лісосмузі Новоіванівського старостинського округу на Лозівщині у жовтні 2021 року.

“Чорний лісоруб зрубав близько 30 ясенів, завантажив розпиляні на колоди дерева в автомобіль та поїхав з місця події, однак був викритий правоохоронцями”, – зазначили прокурори.

Читайте також: На Харківщині піймали “чорних лісорубів”: нарубали сосен на 500 тис. грн

Суд задовольнив позов про відшкодування завданих збитків. Після того, як рішення набуде чинності, фахівці забезпечать його виконання.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)
По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)
05.06.2023
Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев
Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев
05.06.2023
За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів”
За добу на Харківщині поранено троє людей: фото “прильотів”
05.06.2023
На Харківщині “буде гучно”
На Харківщині “буде гучно”
05.06.2023
Біля кордону з Харківщиною знищили техніку РФ, у тому числі два танки (відео)
Біля кордону з Харківщиною знищили техніку РФ, у тому числі два танки (відео)
05.06.2023
Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)
Чотири нагороди Кубка світу належать харківським синхроністкам (відео)
05.06.2023

Новини за темою:

11:40
По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)
19:19
У Вовчанську від обстрілу загинули дві жінки, на Куп’янщині є поранена (фото)
20:42
Ківшарівку, де двоє загиблих, обстріляли з артилерії – прокуратура (фото)
20:29
Селище Дворічна на Харківщині ввечері обстріляли з танка: двоє поранених
15:55
У Харкові лікарка незаконно продавала рецепти на наркотики

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Чоловік заплатить майже 200 тис. грн за 30 зрубаних на Харківщині дерев»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив позов прокуратури та змушує “чорного лісоруба” розрахуватися за 30 зрубаних ясенів".