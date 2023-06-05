Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев

Суд удовлетворил иск прокуратуры и заставляет «черного лесоруба» рассчитаться за 30 срубленных ясеней.

«Решением суда удовлетворен гражданский иск Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области о взыскании с физического лица почти 200 тыс. грн ущерба, причиненного государству в результате незаконной порубки деревьев», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Деревья мужчина рубил в лесополосе Новоивановского старостинского округа на Лозовщине в октябре 2021 года.

«Черный лесоруб срубил около 30 ясеней, загрузил распиленные на бревна деревья в автомобиль и уехал с места происшествия, однако был разоблачен правоохранителями», — отметили прокуроры.

Суд удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба. После того как решение вступит в силу, специалисты обеспечат его исполнение.