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Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев

Общество 11:57   05.06.2023
Оксана Горун
Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев

Суд удовлетворил иск прокуратуры и заставляет «черного лесоруба» рассчитаться за 30 срубленных ясеней.

«Решением суда удовлетворен гражданский иск Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области о взыскании с физического лица почти 200 тыс. грн ущерба, причиненного государству в результате незаконной порубки деревьев», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Деревья мужчина рубил в лесополосе Новоивановского старостинского округа на Лозовщине в октябре 2021 года.

«Черный лесоруб срубил около 30 ясеней, загрузил распиленные на бревна деревья в автомобиль и уехал с места происшествия, однако был разоблачен правоохранителями», — отметили прокуроры.

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Суд удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба. После того как решение вступит в силу, специалисты обеспечат его исполнение.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 11:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд удовлетворил иск прокуратуры и заставляет «черного лесоруба» рассчитаться за 30 срубленных ясеней".