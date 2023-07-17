Нарубал на 150 тыс грн: на Харьковщине «черный» лесоруб получил 5 лет тюрьмы

34-летний житель Харьковщины, ранее уже неоднократно судимый, в том числе за кражи, совершил новое преступление. На этот раз – в экологической сфере.

«В декабре 2020 года черный лесоруб, действуя по предварительному сговору с другим лицом, не имея специального разрешения, вырубил деревья в защитном лесном насаждении вблизи села Мирное Лозовского района. Сумма причиненного ущерба составляет почти 150 тыс. грн», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Во время судебных заседаний мужчина признал свою вину, добавили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ). Ему назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.