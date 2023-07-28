Авиаудар нанесли россияне по району Дружелюбовки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли 11 населённых пунктов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
В 520 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. В течение суток произошел 21 бой.
На Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстрелял Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечье, Зеленое и Охримовку Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синьковка и Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из минометов и артиллерии россияне обстреляли 11 населённых пунктов Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".