Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и обстрелы на Харьковщине
Под обстрелами в Харьковской области были приграничные населенные пункты на севере и прифронтовые — в Купянском районе, проинформировал Генштаб.
«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Новоосиновое», — отметили в утренней сводке Генштаба.
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Ночь на Харьковщине прошла с двумя непродолжительными тревогами: с 02:02 до 02:33 и с 03:48 до 04:59. Информации о «прилетах» в Харькове не было.
В Целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 29 авиационных ударов, произвела более 70 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло более 30 боевых столкновений.
«Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено восемь ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″ и пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один склад горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника», — проинформировали в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 07:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами в Харьковской области были приграничные населенные пункты на севере и прифронтовые — в Купянском районе, проинформировал Генштаб".