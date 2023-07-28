Генштаб ВСУ сообщил про авиаудар и обстрелы на Харьковщине

Под обстрелами в Харьковской области были приграничные населенные пункты на севере и прифронтовые — в Купянском районе, проинформировал Генштаб.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка и Новоосиновое», — отметили в утренней сводке Генштаба.

Ночь на Харьковщине прошла с двумя непродолжительными тревогами: с 02:02 до 02:33 и с 03:48 до 04:59. Информации о «прилетах» в Харькове не было.

В Целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла три ракетных и 29 авиационных ударов, произвела более 70 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено восемь ударных БпЛА противника типа «Шахед-136″ и пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, один склад горюче-смазочных материалов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника», — проинформировали в Генштабе.