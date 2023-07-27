Пятеро человек пострадали из-за удара россиян по дому на Купянщине — Синегубов

Пятеро гражданских — три женщины и двое мужчин — пострадали в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 21:15 27 июля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, россияне попали в частный жилой дом.

«Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте», — сообщил Синегубов.

Также он добавил, что детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте.