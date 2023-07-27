Пятеро человек пострадали из-за удара россиян по дому на Купянщине — Синегубов
Пятеро гражданских — три женщины и двое мужчин — пострадали в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 21:15 27 июля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его данным, россияне попали в частный жилой дом.
«Одна из женщин госпитализирована с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте», — сообщил Синегубов.
Также он добавил, что детали преступления оккупантов устанавливают правоохранители, которые работают на месте.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро гражданских — три женщины и двое мужчин — пострадали в результате обстрела села Новоосиново Купянского района около 21:15 27 июля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".