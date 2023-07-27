П’ятеро людей постраждали через удар росіян по дому на Куп’янщині – Синєгубов

П’ятеро цивільних – три жінки та двоє чоловіків – постраждали внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 21:15 27 липня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни влучили у приватний житловий будинок.

“Одна з жінок ушпиталена з чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці”, – повідомив Синєгубов.

Також він додав, що деталі злочину окупантів установлюють правоохоронці, які працюють на місці.