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П’ятеро людей постраждали через удар росіян по дому на Куп’янщині – Синєгубов

Події 22:05   27.07.2023
Олена Нагорна
П’ятеро людей постраждали через удар росіян по дому на Куп’янщині – Синєгубов

П’ятеро цивільних – три жінки та двоє чоловіків – постраждали внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 21:15 27 липня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни влучили у приватний житловий будинок.

“Одна з жінок ушпиталена з чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці”, – повідомив Синєгубов.

Також він додав, що деталі злочину окупантів установлюють правоохоронці, які працюють на місці.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 22:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро цивільних – три жінки та двоє чоловіків – постраждали внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 21:15 27 липня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".