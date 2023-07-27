П’ятеро людей постраждали через удар росіян по дому на Куп’янщині – Синєгубов
П’ятеро цивільних – три жінки та двоє чоловіків – постраждали внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 21:15 27 липня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, росіяни влучили у приватний житловий будинок.
“Одна з жінок ушпиталена з чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці”, – повідомив Синєгубов.
Також він додав, що деталі злочину окупантів установлюють правоохоронці, які працюють на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро цивільних – три жінки та двоє чоловіків – постраждали внаслідок обстрілу села Новоосинове Куп’янського району близько 21:15 27 липня, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".