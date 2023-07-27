Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині
Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Ізюмське Ізюмського району.
Також з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Читайте також: На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Ізюмське Ізюмського району.".