Авіаудар та обстріли 9 населених пунктів – зведення Генштабу по Харківщині

Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаудару в районі села Ізюмське Ізюмського району.

Також з мінометів та артилерії ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Фиголівка, Дворічна, Западне та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.