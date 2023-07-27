Авиаудар и обстрелы 9 населенных пунктов — сводка Генштаба по Харьковщине

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Изюмское Изюмского района.

Также из минометов и артиллерии враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное, Фиголевка, Двуречная, Западное и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.