Авиаудар и обстрелы 9 населенных пунктов — сводка Генштаба по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Изюмское Изюмского района.
Также из минометов и артиллерии враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Уды, Бочковое, Малая Волчья, Нестерное, Фиголевка, Двуречная, Западное и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудар в районе села Изюмское Изюмского района.".