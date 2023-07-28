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Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та обстріли на Харківщині

Події 07:17   28.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та обстріли на Харківщині

Під обстрілами в Харківській області були прикордонні населені пункти на півночі та прифронтові – у Куп’янському районі, поінформував Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гур’їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області“, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

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Ніч на Харківщині пройшла з двома нетривалими тривогами: з 02:02 до 02:33 та з 03:48 до 04:59. Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

У цілому по території України армія РФ за добу завдала трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося понад 30 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено вісім ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та п’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад пально-мастильних матеріалів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника“, – поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстрілами в Харківській області були прикордонні населені пункти на півночі та прифронтові – у Куп’янському районі, поінформував Генштаб".